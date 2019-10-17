Дмитрий Артюхов пообещал поддержку новым ямальским мэрам

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram пообещал новым главам Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанг в 2020 году выделить дополнительные средства на развитие муниципалитетов. В частности, на снос аварийного и строительство нового жилья, ремонт дорог и благоустройство. «Но и спрос будет серьезным со всех глав муниципальных образований»,— предупредил господин Артюхов.

Кроме того, губернатор пожелал удачи всем главам. Он отметил, что мэрам Лабытнанги и Ноябрьска Марине Тресковой и Алексею Романову «доверие оказали уже второй раз». Но, не смотря на одобрение, «расслабляться нельзя». А главе Салехарда Алексею Титовскому «важно не сбавлять набранный темп», созданный прошлым мэром Иваном Кононенко.

Подробнее о новой муниципальной власти в ЯНАО — в материале “Ъ-Урал” «Мэры задержались на Ямале»