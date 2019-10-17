Рыбопромышленные компании заплатили за аукционы по вылову краба в Баренцевом море более 40 млрд рублей

Как и предполагал “Ъ-СПб”, победителями аукционов Росрыболовства на вылов краба в Северном бассейне стали структуры Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) и группы «Антей», следует из данных Российского аукционного дома (РАД). Всего на торги были выставлены десять лотов. СЗРК заплатил за пять лотов 24,6 млрд рублей вместо начальной цены контрактов в 17,8 млрд рублей, а «Антей» — 18,1 млрд рублей вместо 15,7 млрд рублей. Квоты будут закрепляться на 15 лет, их размер составляет 20% от общего числа биоресурса в бассейне.

На Дальнем Востоке 10 лотов из 25 на сумму более 38 млрд рублей выиграли компании, подконтрольные группе «Русский краб» Глеба Франка, который также владеет Русской рыбопромышленной компанией (РРПК) и является зятем миллиардера Геннадия Тимченко.

Как сообщал “Ъ-СПб” ранее, в Северном бассейне компании, связанные с владельцем РРПК Глебом Франком, не получили ни одного лота, хотя участвовали в аукционах.

Яна Войцеховская