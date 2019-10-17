«Такой стиль Дональда Трампа не может вызвать отторжения в Кремле»

Выбросил в корзину — так пресс-служба президента Турции ответила на вопрос, как Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на послание Дональда Трампа. Письмо президента США своему турецкому коллеге продолжает оставаться в топе мировых новостей. Как известно, Трамп предостерег Эрдогана, чтобы тот не валял дурака и прекратил операцию в Сирии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, мировые лидеры полюбили «игру в крутого парня».

Дональд Трамп написал письмо своему турецкому коллеге, в котором просил его прекратить операцию в Сирии. Как человек не чуждый шоу-бизнесу и современным медиатехнологиям, американский президент вместо скупого дипломатического языка решил использовать яркие выражения, даже можно сказать, на грани приличия. Трамп предложил Эрдогану войти в историю в выгодном свете, предстать перед потомками гуманным лидером, а не дьяволом. И далее фраза, которая претендует на бессмертие: «Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком или не валяй дурака. Одумайся, прекрати воевать, если не хочешь пострадать от санкций. Позвоню позже. С уважением, Дональд Трамп». Все это стало бестселлером. Текст смакует мировая пресса.

С одной стороны, такое послание можно отчасти назвать победой Дональда Трампа. Он же не просто сказал «не валяй дурака», а еще и пригрозил, мол, ты же не хочешь, чтобы твою экономику разорвали в клочья. Конечно. То есть «крутым парнем» показал себя именно глава Белого дома: он может позволить себе словесно растоптать зарвавшегося регионального князька. Но, с другой стороны, вопрос, кто круче, очень даже спорный. Эрдоган-то как раз не на словах, а на деле разбирается с врагами.

А Трамп из Сирии удрал — будем называть вещи своими именами — да еще и бросил союзников-курдов, а теперь пишет письма — не тот эффект. Так что после драки кулаками не машут, уважаемый Дональд Джон.

Пресс-служба турецкого лидера сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо, отправил в корзину. Но, видимо, все-таки прочитал.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в своем комментарии отметил оригинальный стиль общения государственных лидеров — такое нечасто встретишь. Прессе ничего не известно о содержании лично переписки Владимира Путина с коллегами. Однако, как мы знаем, в своих публичных выступлениях российский президент нередко также использует оригинальные яркие фразы. Так, например, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин нелестно высказался о европейских союзниках США, которые им «подхрюкивают» — это из последнего. Ранее бывало еще краше. И, собственно, Эрдогану тоже серьезно доставалось после истории с самолетом.

Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп действует на Ближнем Востоке? «Не упрямься, не будь дураком! Позвоню тебе позже» — Дональд Трамп написал письмо Реджепу Тайипу Эрдогану. Американский президент попытался убедить своего турецкого коллегу пойти на переговоры с курдами. Турецкие войска проводят военную операцию против их отрядов на севере Сирии. При этом ранее США начали выводить свои войска с севера Сирии. Конгресс США, Пентагон и союзники по НАТО раскритиковали такой решение Дональда Трампа. По их мнению, Штаты бросили курдских союзников. Дебаты по поводу политики на Ближнем Востоке были настолько острыми, что встреча президента с законодателями переросла в ругань. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”. Читать далее

Поэтому такой стиль Трампа не может вызвать отторжения в Кремле — скорее наоборот. «Крутым парнем» всегда быть приятно. На эту тему уже давно сделан один общий вывод: пиар-технологии все больше подменяют реальную политику. И не только политику — вообще какие-либо дела. Написал в Twitter — и стал героем мировых новостей, и делать ничего не надо. Все бы хорошо, но есть очередной риск: уже сложно понять, где реальность, а где технологии. Но в реальной жизни почему-то всегда хуже. Да и в политике тоже.