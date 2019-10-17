Муниципальные депутаты выходят на следующей

Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы (АНД), насчитывающая более 60 участников, объявила о старте регулярных пикетов в поддержку фигурантов дел «Сети», «Нового величия», «дела 27 июля» и ряда других резонансных уголовных дел. Первый день акции назначен на 18 октября. В пятницу с 17 до 20 часов в 11 точках столицы с одиночными пикетами встанут муниципальные депутаты, а также поддерживающие их известные деятели культуры и искусства. Согласно опубликованной организаторами карте пикетов, акция пройдет в отдаленных районах Москвы: в том числе у станций метро «Выхино», «Теплый стан», «Царицыно», «Щелковская», «Черкизовская» и других. В центре Москвы пикетов не будет, сообщили “Ъ” координаторы акции, объяснив это желанием «проинформировать о политических репрессиях тех жителей Москвы, кто, вероятно, вообще не в курсе ситуации».

«Мы должны сказать нет полицейскому произволу»,— заявили в четверг члены Ассоциации независимых депутатов Москвы в созданной в Facebook встрече «Одиночный пикет в поддержку политзаключенных». В описании события сказано, что 18 октября в столице единовременно пройдут пикеты у 11 станций метро, а участие в них примут не только московские политики, но и российские актеры. Согласно опубликованной карте пикетов, акции пройдут в отдаленных районах столицы: у станций метро «Царицыно», «Щелковская», «Черкизовская», «Выхино» и других.

Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина рассказала “Ъ”, что выйдет на пикет у станции метро «Тимирязевская», а проведение акций в удаленных районах Москвы объяснила желанием организаторов «охватить тех людей, которые не сталкиваются с темой политических репрессий».

Муниципальный депутат округа Якиманка Андрей Морев в разговоре с “Ъ” отметил, что первая акция, назначенная на 18 октября, «должна показать перспективу для серии пикетов, которые не должны прекращаться, пока под арестом находятся политические узники».

«Мы специально выбрали вечернее время для проведения пикетов, чтобы люди, которые пойдут с работы, узнали о происходящем в Москве и в России,— сказал господин Морев.— Надеемся, что москвичи подхватят эту акцию, и нам удастся сделать ее регулярной. Завтра в ней будут участвовать не только члены АНД, которых в ассоциации более 60 человек, но и известные актеры и журналисты».

По словам господина Морева, 18 октября на пикеты в поддержку политзаключенных выйдут в том числе писательница Алиса Ганиева, актер Сергей Фролов, актрисы Юлия Ауг и Яна Троянова, публицист Юрий Сапрыкин, журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Илья Азар, депутаты МГД Максим Круглов, Михаил Тимонов, Сергей Митрохин и Дарья Беседина.

Муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина считает, что серия запланированных пикетов «должна стать максимально безымянной с точки зрения организации»: по ее мнению, участие политических партий может отпугнуть потенциальных участников.

«Хочется сделать эти пикеты регулярными и рассказать о политических репрессиях, которым сегодня подвергаются многие наши сограждане,— объяснила госпожа Филина.— При этом хочется уйти от брендов, чтобы за акцией не стояли названия политических организаций».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что «пикеты останутся не замечены теми, кто не интересуется данной ситуацией». «Скорее всего, это шаг (оппозиции.— “Ъ”) для придания себе значимости,— объясняет господин Виноградов.— Вряд ли эффект будет потрясающий, ведь после акции 29 сентября (разрешенный митинг «Свободу политзаключенным» прошел на проспекте Сахарова и собрал более 20 тыс. участников.— “Ъ”) сейчас идет цикл пониженной активности протестного движения. Нет ощущения, несмотря на нагнетание правоохранителями "антиповестки", что (у оппозиции.— “Ъ”) сейчас получится собрать что-то масштабное в центре Москвы».

Политолог Григорий Казанков считает, что территория проживания не является определяющей для политической активности москвичей: «Ошибочно полагать, что жители центра Москвы на митинги ходят, а жители, например, Царицыно — нет,— считает господин Казанков.— Мне трудно оценить перспективу, насколько акция окажется действенной для оппозиции, но она явно не затухнет в тот же день, когда начнется. Кроме того, информацию, в том числе и о протестах, люди черпают из интернета, а это единая для всех площадка, для использования которой не имеет значение место жительства». При этом господин Казанков отметил, что в спальных районах Москвы «формируются собственные центры социальной активности», что, по мнению политолога, говорит о необходимости идти в эти районы «не только оппозиции, но и власти».

Мария Старикова