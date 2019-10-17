Покупатели перешли к двухкомнатным лотам

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как за год изменилась стоимость квадратного метра в различных районах Москвы.

Покупатели недвижимости бизнес-класса чаще всего выбирают двухкомнатные лоты — это относится и к квартирам, и к апартаментам. Более 36% клиентов сделали свой выбор в пользу именно такого формата, посчитали аналитики риэлтерской компании Est-a-Tet. Примечательно, что ранее первенство занимали однокомнатные лоты. На них приходилось более 38% от общего объема спроса, теперь — 35%. При этом существенная доля сделок пришлась на три столичных округа. На западе этот показатель составил 28% от всех реализованных жилых площадей в городе, на севере — 21%, на северо-запад пришлось почти 14%.

Скорректировались и цены. В третьем квартале брокеры зафиксировали их рост почти на 2% в сравнении с предыдущим кварталом. Теперь средняя стоимость квадратного метра в сегменте бизнес-класса составляет 242 тыс. руб. за квадратный метр. Самые дорогие предложения традиционно в центре города. Здесь средневзвешенная стоимость зафиксирована на уровне 319 тыс. руб. за квадратный метр. Похожие показатели на севере и юго-западе: 266 тыс. и 264 тыс. руб. за «квадрат» соответственно. Минимальный же уровень по-прежнему на юго-востоке — 192 тыс. руб.

В целом сегодня в бизнес-классе стоимость квадратного метра в проектах на начальном этапе составляет 224 тыс. руб., а в проектах на завершении реализации уже 254 тыс. И, по данным статистики, 48% квартир и апартаментов бизнес-класса в Москве приобретено с привлечением ипотеки. Выросла доля продаж квартир в диапазонах площадей от 60 до 80 кв. м (с 29% до 32,5% за квартал). При этом сократился спрос на лоты до 60 кв. м (34,4%), а также на квартиры площадью от 100 кв. м и более (с 16% показатель снизился до 14,5%). Доля квартир, приобретенных с использованием ипотеки, выросла с 43% до 48%.