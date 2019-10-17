Chanel представили мини-фильм о мужчинах, сыгравших важную роль в жизни Габриэль Шанель

Габриэль Шанель не только заимствовала элементы из мужского гардероба, освобождая женщин от пут неудобной одежды, но и творчески перерабатывала встречи с мужчинами, которым суждено было сыграть важную роль в ее жизни. Габриэль Шанель черпала вдохновение у мужчин, заимствуя их образ жизни и манеру одеваться.

Творчество Габриэль Шанель постоянно обыгрывает противопоставление мужского и женского начала. Отсюда же берут корни и все основные понятия лексикона Chanel: костюм безукоризненного кроя, стеганая кожа, сумка на ремне. Два последних элемента почерпнуты из мира верховой езды, куда ее ввел Этьен Бальсан. Благодаря великому князю Дмитрию Павловичу она открыла для себя славянскую культуру и обаяние, но главное — познакомилась с парфюмером Эрнестом Бо, в 1921 году вдохновившим ее на создание аромата Chanel №5. Небрежный шик, с каким герцог Вестминстерский носил твид, показал ей новые грани утонченности, потайную сторону роскоши («когда изнанка так же хороша, как и лицо»), подал блистательный пример простоты и невозмутимости. Она придумывала моду прежде всего для себя самой — чтобы предаваться обожаемым мужским забавам вроде рыбалки, гольфа и парусного спорта, а еще чтобы работать и посещать торжественные приемы — и тем самым произвела революцию в гардеробе всех женщин планеты. Радикальные перемены распространились и на парфюмерию, и даже на парфюмерные флаконы, не говоря уже о ювелирных украшениях из коллекции Bijoux de Diamants, произведших сенсацию в 1932 году. Сама Шанель тем временем нежилась на солнце на пляжах Лидо со своими друзьями супругами Серт. Мода на загар тоже началась с нее.

С Боем Кейпелом ее объединяла страсть к литературе и поэзии, но именно под руку с Хосе Марией Сертом Габриэль Шанель, приехав в Венецию, приступила к исследованию барочного и византийского искусство. Впоследствии она близко подружилась с Пикассо, Дали, Кокто, Реверди и другими художниками и литераторами, чьи произведения служили источниками вдохновения для Chanel. Добившись статуса и влияния, Габриэль Шанель сделалась покровительницей искусств: она поддерживала Игоря Стравинского во всех его начинаниях и вместе с Сергеем Дягилевым работала над «Русскими сезонами», в частности придумывала костюмы для балета «Голубой экспресс» (1924). Для того времени это было очень необычно и в очередной раз доказывало исключительность Габриэль Шанель.

Поставив мужское начало на службу женскому ради самой себя и во имя всех женщин на планете, Габриэль Шанель произвела революцию в представлениях о моде и поведении. Она отказалась подчиняться мужчинам и тем самым снискала невероятный успех в личной жизни, спорте и предпринимательстве. «Меня нельзя было сковать цепями»,— признавалась сама Мадемуазель.