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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новый глава Ельца назначил двух вице-мэров

Мэр второго по численности города в Липецкой области — Ельца Евгений Боровских, утвержденный горсоветом в начале октября, назначил двух заместителей. Первым вице-мэром стал Никита Родионов, ранее первый заместитель начальника управления инновационной и промышленной политики Липецкой области (с 2015 года). А Майя Селянина, назначенная заместителем главы администрации Ельца, будет курировать на этом посту социальную сферу города.

Никита Родионов родился в 1985 году в Магадане. В разные годы работал начальником МКУ ЕДДС Липецкого района, замначальника отдела в управлении инновационной и промышленной политики Липецкой области, директором регионального Центра кластерного развития.

Майя Селянина родилась в 1977 году в Ельце. Работала на разных должностях в социальной сфере: от специалиста по соцпомощи семье и детям отдела соцзащиты населения администрации Елецкого района до директора регионального МФЦ.

Валерия Розбот


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