Горсовет Ельца утвердил мэром Евгения Боровских

Сегодня на 24-й сессии горсовета Ельца (второй по численности город в Липецкой области) главой города утвердили бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Евгения Боровских. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Помимо господина Боровских конкурсный отбор прошел также доцент кафедры философии, социальных наук и журналистики Елецкого государственного университета Владимир Сапрыкин. Оба кандидата представили свои концепции социально-экономического развития города. После этого состоялось открытое голосование, в результате которого господин Боровских единогласно был избран мэром Ельца. Торжественное вступление в должность должно состояться на следующей сессии горсовета, которая намечена на 9 октября.

Напомним, место мэра Ельца стало вакантным в конце июля после ухода в отставку Сергея Панова, получившего предложение стать советником главы Липецкой области Игоря Артамонова. Тогда же господин Боровских стал первым замглавы администрации Ельца вместо добровольно сложившего с себя эти полномочия Дмитрия Попова и сразу же начал исполнять в этом статусе полномочия мэра.

Валерия Розбот