На северо-западе Башкирии будет запущена полномасштабная обработка ТКО

Группа компаний «Мехуборка» выкупила две компании, эксплуатирующие полигоны твердокоммунальных отходов в Янауле и Нефтекамске – ООО «Башкирское экологическое сотрудничество «Союз» и ООО «Русэко». Сумма сделки не раскрывается, но по мнению финансовых аналитиков, стоимость обоих компаний составляет около 50 млн рублей. Нефтекамский полигон - третий по величине в республике (после Уфы и Стерлитамака). Таким образом, дочка ГК «Мехуборка» получила контроль над 80% полигонов ТБО в своей северо-западной зоне.

«Благодаря синергетическому эффекту и инвестициям со стороны ГК «Мехуборка» в северо-западной части Республики Башкортостан будет запущена полномасштабная обработка твердокоммунальных отходов. Это позволит претворить в жизнь майские указы Владимира Путина о достижении целевых показателей по обработке ТКО и выделения полезных фракций для передачи вторичных материальных ресурсов на дальнейшее использование. Таким образом, 80% северо-западных полигонов будет под контролем крупнейшего холдинга, что позволит выстроить эффективную систему обращения с ТКО», - рассказал Евгений Юдинцев, генеральный директор ООО «Дюртюлимелиоводстрой», входящего в ГК «Мехуборка» и являющегося региональным оператором по северо-западу Башкирии.