На развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области направят 760 млн рублей

На развитие рынка газомоторного топлива Ростовской области выделили из Федерального бюджета 760 млн руб., сообщает Управление информационной политики региона. Средства предназначены для ввода в эксплуатацию в 2019 году 19 объектов заправки транспортных средств природным газом.

Сейчас в регионе действуют 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.В регионе есть собственное производство компрессоров, систем осушки газа и другого оборудования. Кроме того, в области есть материально-техническая база для переоборудования транспорта. Сейчас работает порядка 30 таких пунктов.

Подробнее о строительстве газозаправочных станций читайте в материале Ъ-Юг «Вот тебе газ».

Дарья Голякова