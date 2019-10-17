Районы Челябинска в 2020 году получат полмиллиарда рублей дополнительного финансирования

Районы Челябинска в 2020 году получат на благоустройство 549 млн руб. дополнительного финансирования. Средства будут выделены благодаря увеличению поступлений в районные бюджеты процентов от земельного налога – с 3 до 30%. Вопрос обсуждался депутатами на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономике, сообщает пресс-служба гордумы.

Раньше в районы уходило только 3% от земельного налога, собираемого в городе. Сейчас местные администрации будут получать треть от земельного налога. Распределение средств будет зависеть от площади, на которой располагается район, и от количества зарегистрированных налогоплательщиков. Больше всего дополнительных средств в 2020 году получит Металлургический район – 118 млн руб. Ленинскому району выделят 90 млн руб., Центральному – 78 млн руб., Советскому – 76 млн руб., Курчатовскому – 64 млн руб., Калининскому – 63 млн руб. Меньше всего денег от земельного налога – 60 млн руб. – достанется Тракторозаводскому району.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут 22 октября на очередном заседании Челябинской городской думы.

Идея увеличения отчислений от земельного налога в районные бюджеты Челябинска принадлежит губернатору региона Алексею Текслеру. По его мнению, внутригородские районы должны получить дополнительные возможности и полномочия для благоустройства общественных пространств. На эти цели не хватает 400-500 млн руб. в год, как раз примерно такая сумма будет складываться при перераспределении налога, отмечает глава региона.