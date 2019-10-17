17 октября, четверг
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Фото: BMW

BMW 2-Series Gran Coupe будет стоить от 1,9 млн рублей

Компания BMW назвала стоимость нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe на российском рынке.

Автомобиль поступит в продажу в двух модификациях — 140-сильной 218i Gran Coupe с 1,5-литровым турбоагрегатом и 7-ступенчатым «роботом» (от 2,2 млн руб.) и 306-сильной M235i xDrive Gran Coupe с 2-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом (от 3,4 млн руб.). Также для покупки через интернет с внесением онлайн-предоплаты будет доступна спецверсия BMW 218i Gran Coupe Online Edition по цене от 1,9 млн руб.

Напомним, премьера BMW 2-Series Gran Coupe состоялась в октябре 2019 года. На рынок новинка выйдет в марте 2020 года.

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