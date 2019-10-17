Дело экс-министра финансов КЧР направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра финансов Карачаево-Черкесии Рустама Эльканова, сообщила прокуратура республики. Экс-министр обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Как установило следствие, экс-министр представил на рассмотрение президиума правительства республики документы «для назначения своего знакомого на должность заместителя регионального министра финансов, пообещав последнему покровительство в вопросах, связанных с прохождением государственной службы». В период с сентября 2011 по ноябрь 2017 года «назначенный на должность гражданин» фактически «исполнение служебных обязанностей не осуществлял», и находясь по месту своего жительства в другом регионе, «периодически выполнял отдельные поручения своего начальника».

В то же время, согласно заключенному служебному контракту, гражданин получал зарплату из средств республиканского бюджета. В общей сложности протеже главы минфина КЧР было начислено и выплачено более 2,6 млн руб.

Уголовное дело будет рассматривать Черкесский городской суд.

Напомним, в июне 2018 года в здании правительства республики были проведены обыски силами сотрудников ФСБ России. Выемка документов проводилась непосредственно из кабинета министра финансов Рустама Эльканова, и как позже выяснилось по месту его жительства. Чиновник был допрошен и взят под подписку о невыезде. В правительстве КЧР тогда комментировали, что господин Эльканов находится в отпуске.

Александра Ларинцева, Пятигорск