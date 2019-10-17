В веселой компании: Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи, H. E. R и другие в съемке Giambattista Valli x H&M

Лицами кампании Giambattista Valli x H&M стали Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи, Камерон Монахэн, H. E. R., Clara 3000, Лука Исаак и Крис Ли. Съемка прошла в родном городе 53-летнего Джамбаттисты в Риме, фотографами выступили знаменитый дуэт Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Кендалл Дженнер и Кьяра Ферраньи уже примеряли платья из первого дропа коллаборации — на ужине amfAR в Канне во время кинофестиваля в мае этого года. Вещи из этого дропа были раскуплены за считаные минуты.

Фото: Мерт Алас и Маркус Пигготт

В женскую часть коллекции вошли худи с цветочными аппликациями, свитшоты, кожаные красные брюки, вечерние ярусные платья с характерными для бренда цветочными мотивами. Бестселлерами могут стать колготки с логотипом бренда и крошечные сумки в форме сердца. Для мужчин дизайнер приготовил коктейльные пиджаки в пайетках, кожаную куртку с меховым воротником, джоггеры с вышивкой, камзолы, леопардовые костюмы. Абсолютный «маст-хэв» для поклонников хип-хоп культуры — леопардовая шуба.

В Россию коллекция Giambattista Valli x H&M поступит в продажу 7 ноября в магазины H&M на Тверской в Москве и в «Невский центр» в Санкт-Петербурге.