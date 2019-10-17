В Совбезе России считают, что операция Турции в Сирии не будет продолжительной

Операция «Источник мира» турецких вооруженных сил в Сирии надолго не затянется, считают в Совете безопасности России. Такой вывод сделал замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов исходя из целей, поставленных властями Турции, передает «РИА Новости».

«По всей видимости, те цели, которые они ставят, я так полагаю, не предполагают затяжного характера ведения вооруженной борьбы»,— сказал он. Также господин Аверьянов не исключил, что турецкие военные во время операции могут столкнуться с правительственными войсками Сирии.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Военная операция вызвала обеспокоенность у многих стран, в частности, о своих опасениях заявили члены Совбеза ООН. В качестве меры противодействия США ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также Вашингтон повысил экспортные пошлины на турецкую сталь. Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов усилить экономическое давление на Анкару, если турецкая армия не прекратит наступление на сирийской территории.

Подробнее о взаимоотношениях США и Турции на фоне «Источника мира» — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».