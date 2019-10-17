Ак Барс Банк и OZON провели оплату по QR-коду и планируют запустить подписку

Ак Барс Банк подключил интернет-площадку OZON к Системе быстрых платежей и провел первую оплату по QR-коду. В ближайшее время клиенты тех банков, которые реализовали возможность C2B-переводов, смогут моментально оплачивать покупки на онлайн-площадке без необходимости заполнять данные банковской карты.

Для оплаты банк будет использовать динамический QR-код, благодаря чему на экране компьютера покупателя сразу будет отображаться сумма перевода и реквизиты магазина. Покупателям понадобится только отсканировать код с помощью мобильного приложения банка в разделе СБП. Деньги поступят на счет онлайн-площадки в течение нескольких секунд.

«Мы видим, что онлайн-магазины заинтересованы в развитии сервиса, поскольку он дает дополнительный инструмент для оплаты онлайн-покупок и увеличивает конверсию по операциям. Для покупателей же оплата по QR-коду станет еще более удобным способом безналичных платежей за счет ускорения процесса. СБП сможет стать полноценным способом оплаты в торговых точках, в том числе онлайн-магазинах, когда к функционалу C2B-операций подключатся ведущие банки», — прокомментировал Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга и электронной коммерции.

«Оплата по QR-коду лучше всего подходит для клиентов, получающих покупки в пунктах выдачи или платящих курьеру в момент доставки, — говорит Никита Сайгутин, вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon. — Это первый сценарий СБП, и мы также рады сообщить, что активно обсуждаем с коллегами из НСПК и Ак Барс Банка реализацию следующего пользовательского сценария — подписки: он будет удобен для интернет-пользователей, которые предпочитают предоплачивать заказы, число таких клиентов у Ozon доходит до 75-80%. В момент, когда заработают оба сценария, на 100% будут покрыты потребности разных категорий онлайн-покупателей — а значит, популяризация СБП будет проходить еще более активно».

OZON — второй участник системы C2B-переводов, которому Ак Барс Банк обеспечил техническую возможность переводов по QR-коду. Первым стал благотворительный фонд «Ак Барс Созидание», который подключился к системе в сентябре 2019 года.

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