Компрометация полюса холода

Именно на этой гидрометеостанции (ГМС) в феврале 1892 года была зафиксирована температура воздуха –67,8°С, которая остается абсолютным температурным минимумом в Северном полушарии.

С тех пор в Верхоянске заметно потеплело, и теперь на титул полюса холода претендует Оймяконская котловина. Здесь на ГМС в селе Томтор, которое находится в 30 км от райцентра села Оймякон, в феврале 1933 года была зафиксирована температура –67,7°С. Казалось бы, какие тут могут быть претензии? Ведь ясно же, что в Томторе она ниже верхоянского рекорда на 0,1 градуса. Но ученые считают такое сравнение некорректным.

Народовольческая метеорология

В Верхоянске наблюдения начались в 1869 году, здешняя ГМС — одна из самых длиннорядных в России, то есть с длинной и непрерывной по годам историей наблюдений за погодой. В 1969 году в Верхоянске даже поставили памятник в честь столетия их метеостанции, открытой здесь по распоряжению барона Майделя.

Барон Майдель был исправником (начальником полиции) Вилюйского и Колымского округов Якутии и чиновником по особым поручениям якутского гражданского губернатора А. Д. Лохвицкого. В 1868 году Майдель по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Корсакова отправился в экспедицию на Чукотку, где ему надлежало провести полную перепись чукчей.

В экспедиции барон безвылазно пробыл два года. Но по пути из Иркутска на Колыму, в Верхоянске, он осенью 1868 года назначил наблюдателя на местную метеостанцию, выдал ему из оборудования экспедиции термометры и барометр, показал, как с ними обращаться, и продолжил свой путь на Чукотку, где его ждал давно и хорошо ему знакомый эрем (вождь) чукчей Амвраургин.

А в Верхоянске тем временем дважды в день измерял температуру воздуха и атмосферное давление государственный преступник Иван Худяков, выбранный на эту роль колымским полицмейстером Майделем. Худяков попал в верхоянскую ссылку за участие в «кружке Ишутина» — тайной революционной организации народовольческого толка. Член этого кружка Дмитрий Каракозов в 1866 году почти в упор стрелял из пистолета в императора Александра II, но промахнулся и был повешен по приговору суда, а его единомышленников отправили в «отдаленные места» в бессрочные ссылки.

В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) в папке «Чукотская экспедиция Гергарда Людвиговича Майделя (1868–1870)» хранится «Донесение от 30 июля 1869 г. Верхоянского окружного полицейского управления якутскому гражданскому губернатору о представленной ссыльным Верхоянского округа Иваном Александровичем Худяковым таблицы с метеорологическими наблюдениями за 6 месяцев с 1 декабря 1868 г. по 31 мая 1869 г., составленной им по поручению Чукотской экспедиции». Судя по донесению, Худяков оказался толковым и исполнительным работником. Но проработал он на метеостанции меньше двух лет, а потом сошел с ума.

С 1871 года в полицейских донесениях в качестве верхоянских метеорологов фигурируют уже купцы Гороховы, отец и сын, крещеные якуты. Потом штатные работники Верхоянской ГМС много раз менялись, а абсолютный минимум температуры воздуха в Северном полушарии Земли (–67,8°С) зафиксировал в Верхоянске в феврале 1892 года метеоролог Владимир Либин, тоже ссыльный революционер, один из руководителей «Народной воли» в Варшавской губернии Царства Польского. При дефиците в Верхоянске того времени образованных людей политические ссыльные были здесь основным кадровым резервом отечественной метеорологии.

В Оймяконе (Томтор), где наблюдения начаты в 1930 году, абсолютный минимум был отмечен в феврале 1933 года (–67,7°С). Кто именно из наблюдателей на местной ГМС его зафиксировал и не был ли он ссыльным из репрессированных советской властью, история метеорологической науки умалчивает.

Конкурент Верхоянска

Сравнивать эти температурные минимумы с точки зрения науки некорректно, считают современные ученые, и вот почему. За последние 150 лет самым холодным периодом был как раз конец XIX века, а в 1930-х годах, когда начались измерения температуры воздуха в Томторе, климат существенно потеплел (в Верхоянске за период с 1891 по 2004 год температура воздуха зимой повысилась на 3,3°С). Если абсолютный минимум 1933 года в Оймяконе (Томторе) привести к температурному режиму конца XIX века, то он составил бы –69,8°С. Проще говоря, полюсом холода следует считать село Томтор.

Есть и другие аргументы в пользу Оймякона как «истинного» полюса холода. Сравнение минимальных температур воздуха за общий период наблюдений (1943–2004 годы) в Верхоянске и на гидрометеостанции Оймякон (аэропорт) показало, что средняя за зиму минимальная температура воздуха была выше в Верхоянске в течение 39 лет из 43 и только в течение четырех лет — ниже. Словом, по мнению ученых метеорологов, полюс холода давно пора перенести из якутского города Верхоянска в якутское село Томтор.

Дальше — больше. К метеорологам присоединились лингвисты из Сибирского отделения РАН, которые опубликовали в «Известиях Московского университета геодезии и аэрофотосъемки» (что само по себе выходящий из ряда вон случай для данного журнала) исследование «Холодовая семантика ландшафтов Якутии на примере полюсов холода “Верхоянск” и “Оймякон”». Топонимов, так или иначе связанных с холодом, оказалось достоверно больше в Оймяконском улусе (районе). В Верхоянском улусе их меньше, а значит, сделали вывод лингвисты, климат здесь был всегда теплее и истинный полюс холода находится в Оймяконе.

Гидрометеотуризм

К чему эти научные дискуссии, если настоящий полюс холода на нашей планете находится в Антарктиде? В июле 1983 года на антарктической станции «Восток» столбик спиртового термометра опустился до –89,2°С. А в августе 2010 года в другой точке Восточного Антарктического плато (на нем находится станция «Восток») со спутника НАСА дистанционно была зафиксирована температура –93,2°С.

Все научные споры насчет якутского полюса холода ведутся только к тому, что в Антарктиде люди если и бывают, то очень редко и недолго, и их там очень мало, а в Якутии люди живут постоянно и испокон веков. Ревизией месторасположения «истинного» полюса холода Северного полушария ученые всерьез занялись только 20 лет назад, а пик их научных изысканий пришелся на вторую половину нулевых годов нашего столетия. Ни для кого в Якутии не секрет, что соперничество Верхоянского и Оймяконского улусов за обладание полюсом холода — это борьба за турпотоки и бюджетное финансирование расширения туристической инфраструктуры.

Поток туристов, в том числе иностранных, в Якутию пока сравнительно невелик — десятки тысяч человек в год, но для города Верхоянска с населением чуть больше тысячи человек и оймяконского села Томтор с таким же населением это серьезные деньги. А для турбизнеса на федеральном уровне полюс холода относится к разряду таких же знаковых направлений, как Байкал, камчатская Долина гейзеров, Ленские столбы и прочие природные эксклюзивы — визитные карточки российского туризма в мире.

Сам поселок Оймякон с населением 400 человек и аэропортом — всего лишь воздушные ворота Томтора. Для российского туриста поездка в Томтор на «Фестиваль холода» стоит сейчас, по прайс-листам турагентств, около 100 тыс. руб., для туристов из-за рубежа больше. Иностранцы чаще летают в Якутию как раз зимой за экзотикой и экстримом. За свои деньги они, естественно, ожидают стать обладателями селфи на настоящем полюсе холода, а не на фиктивном. Турбизнесу нужно, чтобы ученые наконец определились, где полюс холода на планете не сто лет назад, а сейчас, и не в центре Антарктиды, разумеется, а в обитаемом и доступном для туристов месте.

Ответ президента вице-президенту

Примирить Верхоянск с Томтором с точки зрения турбизнеса невозможно. Якутия очень большая. Оймяконский улус по территории в три раза больше Бельгии, а Верхоянский улус и того больше — он размером с Грецию. На полюс холода надо лететь либо в Верхоянск, либо в Оймякон, туда и сюда не получится: они слишком далеко друг от друга, расстояние между ними по прямой почти 800 км. Все это напоминало ситуацию с географическим центром Европы: их целых пять — на Украине, в Литве, Белоруссии, Словакии и Польше. Выбирай любой!

Дело дошло до того, что в 2006 году вице-президент Якутии обратился с просьбой рассудить спор «хозяйствующих субъектов» Верхоянска и Томтора к начальнику Росгидромета и на тот момент президенту Всемирной метеорологической организации Александру Бедрицкому. Самый главный метеоролог мира в официальном ответе якутскому вице-президенту написал: «Данные инструментальных измерений подтверждают, что<…>полюс холода Северного полушария — место, где зарегистрирована самая низкая температура (–67,8°С.— Ред.), находится в г. Верхоянске».

Ответ Бедрицкого был опубликован в главном СМИ региона — газете «Якутия», но это не только не положило конец научной дискуссии об истинном месте полюса холода, но и вывело ее на новый уровень. Ученые, как говорится, закусили удила и провели ревизию записей в журналах наблюдений Верхоянской гидрометеостанции. Лучше бы они этого не делали.

Пустая страница

Ученые выяснили, что 5, 6 и 7 февраля 1892 года в журнале наблюдений Верхоянской ГМС рукой наблюдателя Владимира Либина указана температура –67,8°С. В листе наблюдений помечено, что для срочного и минимального термометров (первый показывает температуру в данный момент, второй — самую низкую и останавливается на ней) надо вводить поправку «плюс 0,2 градуса».

Как раз в 1892–1993 годах наблюдения по минимальному спиртовому термометру приводились в разных странах, в том числе России, к международной температурной шкале. Но в нижней половине листа наблюдений графа показателей за месяц осталась незаполненной Либиным, и сейчас остается только гадать, была ли им внесена полагающаяся поправка или нет.

Так, в поисках истинного полюса холода ученые основательно подмочили научную достоверность существовавшего больше ста лет и общепринятого в мире абсолютного минимума холода в Северном полушарии (–67,8°С). Пока об этом знают только ученые, не дай Бог, как говорится, чтобы это вышло на уровень обсуждения в соцсетях.

Размножение полюсов холода

Масштабная ревизия данных по другим метеостанциям севера Восточной Сибири показала, что полюсов холода здесь по меньшей мере две дюжины, правда, все они в пределах Якутии. Пока первенство по температурным минимумам держит Верхоянск — более 40 раз в период с 1868 по 1956 год (с абсолютным минимумом –67,8°С в 1892 году). На втором месте Оймякон — 34 раза в период с 1930 по 1984 год (с абсолютным минимумом –67,7°С в 1933 году).

Но из 43 лет общих наблюдений в течение 39 лет средняя за зиму минимальная температура воздуха в Верхоянске была все-таки выше, чем в Оймяконе, и только в течение четырех лет — ниже. Средняя разность составила 2,3 градуса Цельсия.

В итоге сложилась такая общая картина якутского холода. Оймякон пока не дозрел до того, чтобы отобрать титул полюса холода у Верхоянска, но дрейф полюса холода в последние сто лет из Верхоянска на восток в Оймякон очевиден.

Здесь же, в Оймяконском улусе, нарисовался еще один полюс холода — в селе Делянкир в 130 км на восток от аэропорта Оймякон. Здешний температурный минимум (–65°С в 1973 году) пока занимает почетное третье место после Верхоянска и Оймякона, но перспективы у новичка, судя по динамике зимних морозов в последние десятилетия, весьма обещающие.

Холод на дне чаши

Феномен якутских холодов объяснили физики атмосферы из Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова и Института мерзлотоведения СО РАН. Причиной низких абсолютных минимумов в Восточной Сибири служит выхолаживание земной поверхности и нижних слоев атмосферы в вогнутых формах рельефа.

Над Центральной Якутией и Яно-Оймяконским плоскогорьем с ноября по март простирается отрог Сибирского антициклона, области самого высокого давления на Земле. Антициклональный тип погоды, безветрие, плохие условия солнечной радиации (постоянно затянутое облаками небо) и рельеф Оймяконской котловины в виде чаши — все это способствует стеканию по ее стенкам холодного воздуха вниз. В итоге здесь возникает температурная инверсия: воздух с высотой становится не холоднее, а, наоборот, теплее. А у земли он самый холодный.

Похожая картина прослеживается в Верхоянске, только здесь температурная инверсия зимой возникает из-за стекания холодного воздуха с отрогов Верхоянского хребта (2,5–3,5 км над уровнем моря) в Верхоянск (137 м над уровнем моря).

Колбаса под шепот звезд

С научной точки зрения, переносить полюс холода из Верхоянска в Оймякон, а точнее, туристическую столицу Оймяконского улуса село Томтор пока рановато. Но с точки зрения турбизнеса, Томтор вполне дозрел до экстремального зимнего туризма. Год на год по морозности не приходится даже в Якутии, но в Томторе зимы все-таки холоднее, и, соответственно, больше шансов в короткий период пребывания здесь услышать «шепот звезд». Так якуты называют характерное шуршание моментально замерзающей влаги в выдыхаемом человеке воздухе при температурах ниже 50 градусов мороза.

Ну и, конечно, тут покатают на оленях и накормят местной конской колбасой, аналогов которой нет больше нигде. Местная трава на пастбищах, обычная по химическому составу в других регионах, здесь очень богата витамином А и каротиноидами. Приспособительная функция каротиноидов у растений к низким температурам ученым пока не вполне понятна. Но как бы там ни было, местные лошади едят эту траву, и подкожный и нутряной жир у них приобретает характерный интенсивно желтый цвет каротина. При искусственной подкормке животных с добавками витамина А и каротиноидов в других регионах добиться такого эффекта не удается. Ни в какой другой колбасе мира нет столь высокого содержания во всех отношениях полезных для здоровья каротиноидов, как в конской из Оймякона. Точнее, в любой другой колбасе их вообще нет.

Не тот Томтор

В заключение во избежание путаницы, наверное, надо сказать о другом якутском Томторе. Сейчас на слуху Томторское месторождение редких металлов, где развернуто строительство горнодобывающего комплекса, призванного положить конец импортозависимости отечественной промышленности от редкоземельных элементов (РЗЭ).

В 1959 году в Якутии был разведан крупнейший в мире карбонатитовый массив диметром 20 км, а в 1980-х годах в ядре массива были обнаружены залежи ниобия, скандия и редкоземельных металлов цериевой (La, Ce, Pr, Nd) и иттриевой (Eu, Sm, Gd, Tb, Ho, Er, Dy, Tm, Yb, Lu) групп с прогнозными на сегодня ресурсами 154 млн тонн руды.

Вероятно, если он еще не возник явочным порядком, то в самом ближайшем будущем здесь официально появится поселок, а затем и город горняков Томтор. Но этот горняцкий Томтор будет находиться на расстоянии 1700 км на запад от оймяконского полюса холода Томтора.

Климат тут тоже другой. Зимой, конечно, холодно, но не до такой степени, как в оймяконском Томторе. Сказывается близкое по якутским масштабам (всего 400 км) расстояние до моря. Хоть это и море Лаптевых, но оно немного смягчает здесь резко континентальный якутский климат.

Вообще-то в Якутии много Томторов. Слово «томтор» по-якутски означает возвышенность, холм, бугор и часто встречается в местных топонимах. Но в окрестностях Томторского месторождения РЗЭ нет и не было ни реки, ни горы, ни населенного пункта, в местном названии которых было бы слово «томтор». В научных трудах и в воспоминаниях советских геологов, открывших Томторское месторождение РЗЭ, тоже нет никаких упоминаний насчет истоков его названия. Скорее всего, местные якуты на вопрос геологов, как называется эта местность, ответили: «Томтор!» Что еще они могли сказать людям, показавшим пальцем на бугор в тундре и спросившим, как это называется.

Сергей Петухов