Интернет, медиа и люкс дорожают в брендах

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг крупнейших глобальных брендов. Тройка лидеров осталась с прошлого года неизменной — Apple, Google и Amazon. Наиболее значительный прогресс показали интернет-компании, производители медиаконтента и товаров класса люкс. Российских брендов в рейтинге Interbrand снова не оказалось.

В новом рейтинге 100 глобальных брендов от консалтинговой компании Interbrand произошло немного изменений, связанных с расстановкой мест,— в первой тройке остались Apple ($234,2 млрд), Google ($167,7 млрд) и Amazon ($125,2 млрд). В первой десятке из неамериканских брендов представлены Samsung (6-е место), Toyota (7-е) и Mercedes (8-е).

Впрочем, в рейтинге 2019 года обозначились тенденции, которые вполне могут изменить ситуацию уже в ближайшем будущем. В первую очередь это значительный рост оценки брендов компаний, чья деятельность связана с интернетом, а также производителей товаров класса люкс. Бренд интернет-магазина Amazon прибавил с прошлого года в стоимости 24%, а PayPal — 15%. Производители ПО — Salesforce, Adobe и Microsoft подорожали соответственно на 24%, 20% и 17%, Google — на 8%. Платежные системы MasterCard и Visa — на 25% и 19% соответственно. Еще два бренда, связанных с интернетом, в текущем году вошли в рейтинг — это Uber ($5,7 млрд, 87-е место) и LinkedIn ($4,8 млрд, 98-е место). Компания Dell, ранее выбывшая из рейтинга, снова в него вернулась и сразу на 63-е место.

Что касается люксовых производителей, то бренд Gucci прибавил 23% (33-е место), Dior — 16% (82-е), Louis Vuitton — 14% (17-е), Chanel — 11% (22-е).

В рейтинг Best Global Brands от компании Interbrand отбираются бренды с глобальным охватом. Для включения в него существует несколько критериев, из-за строгости которых могут отсеяться даже такие крупные и известные бренды, как Alibaba. Первый критерий — по меньшей мере 30% выручки должно приходиться на страны и регионы за пределами страны происхождения бренда. Вторым критерием является «значительное присутствие бренда в Азии, Европе и Северной Америке, а также широкое представительство на развивающихся рынках». Также должна присутствовать «существенная доступная открытая информация о финансовых результатах компании», что отсекает многие частные компании, которые не публикуют свою финансовую отчетность. Кроме того, необходимо наличие «ожидаемой прибыли в долгосрочном периоде, что должно обеспечивать доход сверх стоимости капитала самого бренда». Наконец, критерием включения в рейтинг является «наличие у бренда хорошей узнаваемости в крупнейших экономиках мира».

Составители рейтинга особенно подчеркивают, что в последний год наиболее динамично развивались услуги, связанные с производством и распространением медиаконтента через интернет. Именно этим объясняется хорошая динамика не только таких брендов, как Google или Amazon, но и таких компаний, как Disney (+11%) и Netflix (+10%). В свою очередь, компании, позиционирующие себя только в сфере хайтека, в стоимости своих брендов за минувший год не прибавили — бренд Facebook подешевел на 12% до $39,9 млрд, IBM — на 6% до $40,4 млрд, Intel — на 7% до $40,2 млрд. Более тесная интеграция с интернет-услугами также помогла подняться в стоимости брендам платежных компаний Visa и MasterCard.

Говоря о перспективах таких старожилов рейтинга, как автопроизводители и производители товаров класса люкс, авторы рейтинга отметили, что первым предстоит серьезно задуматься над тем, как сохранить ценность своих брендов с учетом последних тенденций в развитии транспорта и энергетики. Действительно, автомобильные бренды, входящие в рейтинг, показали хотя и положительную, но довольно скромную динамику: Volkswagen вырос на 6%, Mercedes и Toyota — на 5%, Audi — на 4%, Honda — на 3%, BMW — на 1%. В свою очередь, глядя на динамику люксовых брендов, авторы отмечают, что тех из них, кому удалось приспособиться к меняющейся структуре спроса и распространения товаров — в первую очередь через интернет, в ближайшее время ждут более радужные перспективы с точки зрения стоимости их брендов.

Евгений Хвостик