Прокуратура не нашла в воронежском НИИЭТ указанных в жалобе его сотрудников нарушений

Прокуратура Воронежской области завершила проверку Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ, входит в ООО «Элемент», СП «Ростеха» и АФК «Система»), фигурирующего в уголовном деле по факту мошеннического хищения более 92 млн руб. федеральных денег. Это следует из появившегося в СМИ ответа надзорного ведомства на поступившее из Генпрокуратуры обращение сотрудников НИИЭТ с жалобой на некомпетентность временного гендиректора Романа Федорова и просьбой проверить действия господина Федорова и его предшественника Дмитрия Кожанова. В частности подписанты обвиняли топ-менеджеров в снижении экономической эффективности предприятия «даже с учетом фиктивных продаж», падении средних зарплат и объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Согласно ответу прокуратуры, фактов фиктивных продаж, а также незаконных командировок и приема на работу не было выявлено в ходе совместной с налоговой и полицией проверки. Вскрылись, впрочем, другие нарушения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса, какие именно, не уточняется. По данным издания «Полиграф.медиа», первым обнародовавшего ответ прокуратуры, нарушения могут касаться авторов жалобы.

Подробнее о конфликте — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова