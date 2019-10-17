Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за подорожания билетов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа» после информации о том, что билеты перевозчика на рейсы из-за рубежа в Россию подорожают в среднем на €25 (40%), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования»,— сказал господин Куренной (цитата по «Интерфаксу»).

О подорожании билетов на рейсы компании из-за рубежа с 28 октября в «Победа» объявила через неделю после решения Мосгорсуда. Тогда суд запретил авиаперевозчику взимать €25 за регистрацию пассажиров в иностранном аэропорту.

Напомним, в октябре 2018 года, «Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах — €25. Пассажиры пожаловались в транспортную прокуратуру, она провела проверку и потребовала запретить «Победе» брать с пассажиров деньги. Однако Щербинский районный суд Москвы встал на сторону перевозчика, прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде.

Подробнее о ситуации с ростом цен на билеты «Победы» — в материале “Ъ FM” «Цены на авиабилеты взлетят до "победного" уровня».