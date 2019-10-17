Один из лидеров протестов в Гонконге избит неизвестными

Создатель правозащитного движения Civil Human Rights Front (CHRF) и организатор ряда крупнейших акций протеста в Гонконге Джимми Шам подвергся нападению группы неизвестных, вооруженных ножами и молотками. Активист был обнаружен лежащим на улице с множественными травмами головы и доставлен в больницу, где остается в тяжелом состоянии.

Как сообщила полиция Гонконга, на Джимми Шама напали четверо мужчин в черных одеждах и масках. После избиения активиста неизвестные сели в частный автомобиль и скрылись. Это уже второй случая нападения на Джимми Шана, в первый раз на него напали в конце августа также люди в масках, вооруженные бейсбольными битами и ножами. Amnesty International призвала власти Гонконга провести тщательное расследование этого преступления.

Между тем китайские власти ввели ограничения на ввоз в Гонконг одежды черного цвета. Именно такую одежду — черные футболки, джинсы и кроссовки, а также черные маски — избрали протестующие в качестве формы. Кроме того, курьерским компаниям запрещено доставлять в Гонконг желтые шлемы и зонты, флаги, перчатки, маски, металлические прутья, дубинки и прочие предметы и аксессуары, которые использовались протестующими в ходе акций.

Алена Миклашевская