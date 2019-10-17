«Надо поощрять конкуренцию, в том числе на авиарынке»

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в рамках программы «Деньги и биржи» обсудил со старшим аналитиком компании «БКС Премьер» Сергеем Суверовым повышение цен на билеты российскими авиакомпаниями, а так же то, как это связано с уровнем инфляции.

— Хотелось в этой теме и проблеме разобраться. Почему, несмотря на общее снижение инфляции, авиакомпании повышают тарифы для граждан на пролет, то есть повышают цены на билеты? Что происходит с керосином, действительно ли он растет такими темпами, которые позволяют им совершать такие изменения цен на билеты для российских потребителей?

— Вы знаете, легче всего обвинить нефтяные компании в повышении цен на керосин, но на самом деле и повышения в этом году не было — наоборот, по данным Росавиации, с начала года цены упали примерно на 5,9%. Поэтому, скорее всего, на авиакомпании просто хочет переложить свои проблемы, делают вид, что виноваты нефтяники. Но на самом деле они хотят увеличить собственную прибыль. Это первый, наверное, аргумент. И второй аргумент — возможно, выросли расходы на лизинг. Дело в том, что авиакомпании берут в лизинг западные самолеты — Boeing, Airbus, так же Superjet состоит из импортных компонентов. Поэтому расходы прежде всего из-за валютных скачков и связаны с повышение издержек на лизинг. Конечно, авиакомпании тоже хотят зарабатывать, получить прибыль, повышают цену, но обвиняют в этом нефтяников, которые типа повышают цены на керосин.

— В последние недели «Аэрофлот» неплохо подрос, процентов на шесть, то есть инвесторы уже отреагировали на такое поведение компании. А цены на нефть, в принципе, в этом году на нижней планке коридора, который сформировался, сейчас находятся, и это давно происходит. Сергей, как обычно нефтяные компании на свои производные повышают цену в зависимости от цен на базовый продукт? Если цены на нефть снижаются, они же не будут повышать цены на производные?

— Естественно, есть, особенно на Западе, прямая корреляция с ценами на нефть и с ценами на бензин и керосин. Но у нас, конечно, влияет государственная политика — это акцизы. Если их повышают, то понятно, что стоимость не может тоже снизиться. Эффект, во-первых, от цен на нефть, во-вторых, от политики государства и активных акцизных сборов.

— Здесь очень интересна и социальная проблема, потому что на потребителей все перекладывают, которые и так находятся в загнанном состоянии — у них и реально располагаемые доходы снижаются, и закредитованность населения, о чем, собственно, постоянно все говорят. А тут еще эта проблема. Как думаете, обратно процесс не пойдет, то есть не открутят авиакомпании цены назад?

— Мне кажется, надо просто поощрять конкуренцию, в том числе на авиарынке, допускать, с моей точки зрения, в том числе и западных лоукостеров к полетам, во всяком случае, за границу. Надо в России прежде всего развивать конкуренцию. Если будут монополисты на рынке авиаперевозок, то понятно, что ни о каком снижении цен говорить не приходится.