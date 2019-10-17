В Таганроге задержали начальника городского управления ЖКХ Валерия Каргаева

Начальника таганрогского управления ЖКХ Валерия Каргаева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. здании администрации Таганрога сегодня прошли обыски.

По версии следствия, чиновник знал, что Таганрогский полигон закрыт для приема отходов, но разрешал незаконно его использовать подконтрольному УЖКХ предприятию, не имебщему лицензию на такую деятельность. Из-да действий чиновника почве был нанесен вред, который оценили в 412 млн руб.

В администрации Таганрога отказались комментировать ситуацию.

В декларации о доходах чиновника сказано, что в 2018 году он заработал 766,5 тыс. руб. Господину Каргаеву принадлежит земельный участок площадью 602 кв.м, три квартиры общей площадью около 300 кв.м, а также фундамент площадью 139,1 кв.м. Чиновнику также принадлежит автомобиль Skoda Octavia.

Подробнее о деле Валерия Каргаева — в материале “Ъ-Юг” «Эко невидаль»

Дарья Голякова