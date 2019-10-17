Лукашенко объяснил задержание россиянки по запросу США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным объяснил инцидент с россиянкой Анной Богачевой, о задержании которой в отеле Минска по запросу США сообщалось 16 октября.

«Человека, который прибывает в Белоруссию, заселяется,— мы же IT-страна — в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет — посмотрели, такой-такой человек... Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

По словам президента, когда в Белоруссии увидели, что госпожу Богачеву связывают с вмешательством в американские выборы, то «после этого разговора не было». Но «разные "Незыгари" ваши и прочие» уже начали «накручивать» ситуацию, заявил он.

Александр Лукашенко также высказался по поводу своей встречи с губернатором Новгородской области в Минске, призвав не впадать в конспирологию. «Если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия — это больше чем страна. Для Белоруссии тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить»,— заявил белорусский лидер.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказывал, что Анну Богачеву «задержал Интерпол по запросу США». Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что Анну Богачеву не задерживали, и ей ничего не угрожало.

В 2018 году американский Минюст назвал Анну Богачеву в числе 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Предположительно девушка была сотрудницей «Агентства интернет-исследований» (известно как «фабрика троллей»), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Подробности — в материале “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».