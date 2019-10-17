По свалке в садовом товариществе «Родник» возбуждено уголовное дело

Следователем отдела по Советскому району Нижнего Новгорода регионального СУ СК РФ по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Как считает следствие, с 2009 по настоящее время неустановленные лица на территории земельных участков садового товарищества «Родник», расположенного на улице Чачиной, незаконно захоранивали отходы производства и потребления. В результате почва была загрязнена опасными химическими веществами.

Как показали результаты лабораторных исследований, в садовом товариществе размещены отходы IV класса (мало опасные вещества, к которым в том числе относятся строительные материалы и бытовой мусор). Общий объем мусора превысил 288 тыс. куб. м.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, следователи СК устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Как развивалась ситуация в садовом товариществе, читайте в материале «Ъ-Приволжье» в «Родник вливают городской бюджет».

Ирина Андреева