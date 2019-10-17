По факту изнасилования журналистки из Великого Новгорода возбудили уголовное дело

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Новгородской области возбудило в отношении местного жителя уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ч.1 ст.132 УК РФ). По информации «Интерфакса» фигурантом дела является главный редактор одной из новгородских газет. Ранее журналистка «Новгород.ру» Алина Щеглова в своем Telegram-канале рассказала, что ее изнасиловал коллега из другого издания — главный редактор издания «Новгород» Михаил Боголюбов.

Пресс-служба регионального СКР указывает, что заявление от потерпевшей (ее имя, равно как и имя подозреваемого, в пресс-релизе не приводится) поступило в следственные органы 30 сентября. «По предварительным данным, 27 сентября 2019 года подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков совершил в отношении заявительницы насильственные действия сексуального характера»,— заявили в СКР. Сама госпожа Щеглова заявила в Telegram, что ее «дело сдвинулось с мертвой точки».