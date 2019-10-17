«Роснефть» приостановила работу на одном участке в Ираке из-за ситуации в Сирии

«Роснефть» временно прекратила работу на блоке восемь в Курдском автономном районе Ирака из-за ситуации в Сирии, сообщил вице-президент компании Эрик Лирон в кулуарах V конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО "НК «Роснефть»"».

«На блоке восемь, так как он находится ближе к границе, то тут было принято решение чуть-чуть приостановить работу, до тех пор пока не будет обеспечена 100% безопасность наших сотрудников»,— сказал господин Лирон (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «сдерживающим фактором» при работе на этом участке является близость к сирийской границе. Вице-президент отметил, что у компании нет никаких изменений планов по Курдистану.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».