«Пятерочка» впервые получила более 1 трлн руб. выручки по итогам 9 месяцев

Торговая «Пятерочка», которая входит в X5 Retail Group, получила чистую розничную выручку около 1 трлн руб. за первые девять месяцев 2019 года, следует из отчета (.pdf) X5. Этот показатель выше на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Выручка по сравнению с 2018 годом за первые девять месяцев возросла и у других магазинов, входящих в X5. У «Перекрестка» — на 18%, у «Карусели» — 2,6%. В целом розничная выручка X5 Retail Group составила 1,26 трлн руб.

В отчете сказано, что компания открыла меньше магазинов по сравнению с третьим кварталом 2018 года. План по открытиям на 2019 год составляет 2 тыс. магазинов.

О том, как компания трансформирует гипермаркеты, читайте в публикации “Ъ” «X5 останавливает "Карусель"».