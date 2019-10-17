В Новосибирске возбуждено уголовное дело после смерти ученицы в школьном туалете

В Новосибирске по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ города Новосибирска возбуждено уголовное дело, сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрий Чечулин. При этом статья УК РФ, по которой возбуждено дело, не называется. Следствие выясняет условия жизни несовершеннолетней, назначило судмедэкспертизу, которая установит причины смерти.

Как рассказали “Ъ” источники в правоохранительных органах, сегодня, 17 октября, около девяти утра тело ученицы десятого класса средней школы №112 Советского района было обнаружено в женском туалете. По некоторым данным, во время первого урока школьница попросилась выйти. Вызванные в школу врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь девушки им не удалось. Предполагаемая причина смерти — суицид. По сведениям “Ъ”, дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что ведомство инициировало проверку исполнения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться в инциденте, направив в школу, где произошло ЧП, специальную комиссию. Ход расследования находится на контроле регионального детского омбудсмена Надежды Болтенко.

Константин Воронов, Новосибирск