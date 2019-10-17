17 октября, четверг
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Ford показал тесты нового электрокроссовера

Компания Ford показала тизер нового электрокроссовера, который станет первой подобной моделью в истории марки.

В видеоролике, опубликованном на официальной странице американского бренда на Facebook, представлены испытания новинки на гоночной трассе, а также работа инженеров на 3D-симуляторе в процессе создания автомобиля и его настройки.

Напомним, ранее Lincoln объявил о намерении построить собственный электрокроссовер на базе модели Ford, которая должна выйти на рынок в 2020 году.

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