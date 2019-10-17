Прокуратура просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов дела «Зимней вишни»

На заседании Заводского райсуда Кемерово прокуратура ходатайствовала о смягчении меры пресечения четырем обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Как пишет ТАСС, гособвинение попросило заменить заключение под стражей на домашний арест пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, а также директору и сотруднику компании «Системный интегратор» (занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ) Игорю Полозиненко и Александру Никитину.

«В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое»,— цитирует агентство гособвинителя.

Главное о пожаре в кемеровском торговом центре Читать далее

Прокурор объяснил, что по закону заключение под стражу возможно только сроком на полгода, а в дальнейшем арест продлевается на срок до трех месяцев по тяжким и особо тяжким статьям. Действия этих обвиняемых рассматриваются как неумышленные и относятся к категории средней степени тяжести. Напомним, пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293), сотрудникам «Системного интегратора» — нарушения требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219).

Экс-гендиректору компании-собственника «Зимней вишни» Юлии Богдановой, бывшей глава компании-арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежде Судденок, техдиректору «Зимней вишни» Георгию Соболеву прокуратура просила суд продлить арест. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238) и в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219).

В результате пожара в «Зимней вишне» 25 марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи возбудили три уголовных дела, фигурантами которого являются 15 человек, все арестованы. В мае Заводский райсуд приступил к рассмотрению первого уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят семь человек.

О судебном процессе по делу «Зимней Вишни» читайте в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев