Беговая дорожка BORK: спорт с комфортом

В 2019 году BORK презентовал компактную дорожку для спортивной ходьбы, которая моментально стала бестселлером. Для клиентов, желающих заниматься спортом с комфортом – в удобное время, у себя дома, с любимым фильмом – мы выпустили еще одну долгожданную новинку. D671 – дорожка не только для быстрой ходьбы, но и для бега.

D671 – компактная беговая дорожка, идеальная для квартиры, загородного дома и даже офиса. Надежная и основательная конструкция отличается небольшим весом (33,2 кг) и размерами: 792/1530 мм.

Фото: BORK Russia Беговая дорожка BORK удостоена iF Design award за элегантный дизайн и продуманные детали. Например, мягкие колеса позволяют легко передвигать дорожку, не повреждая напольные покрытия. А беговое полотно, изготовленное из нескользящего материала, отличается повышенной амортизацией.

D671 развивает скорость от 0,8 до 12 км/час. При опущенном поручне-ограничителе на ней можно и ходить со скоростью до 6 км/час. Максимальный вес пользователя – 110 кг.

Фото: BORK Russia Вы можете наращивать темп, двигаться с постоянной скоростью или тренироваться интервально, чередуя быструю ходьбу и бег. Управлять D671 легко в одном из двух режимов: Manual, с пульта управления, или Auto. Последний – интеллектуальное управление скоростью: для ее повышения или понижения достаточно сделать шаг на передней или задней части бегового полотна соответственно.

Долгожданная и необходимая деталь: удобнейший встроенный держатель для планшета. Бегайте под любимые фильмы и телепередачи.

Фото: BORK Russia

Беговая дорожка BORK – способ поддержать форму и здоровье без утомительных поездок в спортзал, в удобное время и в удобном месте. Две-три кардио-тренировки в неделю снизят риск сердечных заболеваний, что уж говорить о пользе регулярного бега.

Беговая дорожка D671 от BORK доступна в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике BORK.ru.

Фото: BORK Russia

О компании BORK:

BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.

Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award и другие.

Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали.

Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.