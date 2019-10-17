«Теплосеть» завершила модернизацию очередного участка тепломагистрали «Пороховская»

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили работы по повышению надежности тепломагистрали «Пороховская». В рамках адресной программы ее реконструкции смонтировано и подключено 2,9 км временного трубопровода от Правобережной ТЭЦ на Октябрьской набережной до дома №52 по проспекту Большевиков и далее до эстакады через Мурманское шоссе. Все необходимые переключения потребителей, уже проведены, сообщили в пресс-службе «Теплосети».

Как пояснили в компании, реконструкция очередного участка тепломагистрали позволит повысить надежность системы теплоснабжения порядка 1 тыс. зданий в Невском и Красногвардейском районах Петербурга, а также в городе Кудрово Ленинградской области.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что модернизация тепломагистрали «Пороховская» включена в долгосрочную инвестиционную программу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2020–2021 годы.