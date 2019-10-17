Проект бюджета Нижегородской области на 2020 года спланирован без дефицита

Согласно проекту бюджета Нижегородской области на 2020 год, объем как доходов, так и расходов региона прогнозируется в объеме 157,4 млрд руб. без дефицита. Об этом стало известно на заседании областного правительства.

Налоговые и неналоговые поступления планируются в объеме 151,4 млрд руб., что на 11,2% выше первоначального бюджета на 2019 год. Расходы по сравнению с первоначальным бюджетом региона на 2019 год увеличены на 10,5%. Объем межбюджетных трансфертов спланирован на сумму 13,9 млрд руб. (+12,7%).

В бюджете на 2020 год предусмотрены средства на повышение зарплат отдельных категорий работников в рамках майских указов президента РФ, повышение оплаты труда «неуказным» категориям на 4% с 1 октября 2020 года, а также произведена индексация расходов на предоставление мер соцподдержки населения на 4%.

Предполагается, что бюджеты региона в 2021 и 2022 году также будут бездефицитными: они спланированы в объеме 165,8 млрд руб. и 172,4 млрд руб. соответственно. Напомним, что бюджет на 2019 год изначально также планировался без дефицита в объеме 153,4 млрд руб. Согласно последним предложенным в октябре поправкам, реальный дефицит бюджета в 2019 году может составить 11,4 млрд руб.

Анастасия Еремина, Андрей Репин