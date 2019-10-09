Глава Нижегородской области внес проект очередных поправок в бюджет региона

Законопроектом о внесении изменений в бюджет Нижегородской области на 2019 год предлагается увеличить доходную часть на 1,5 млрд руб. до 176,3 млрд руб., расходную – на 1,9 млрд руб. до 187,8 млрд руб. Дефицит будет увеличен на 400 млн руб. до 11,42 млрд руб. Соответствующий документ губернатор Глеб Никитин внес в региональный парламент, сообщает пресс-служба правительства региона.

Основными изменениями станут выделение 915,2 млн руб. «Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства» для достройки проблемных домов. Из этих средств 858 млн руб. пойдут на решение проблем ЖК «Новинки Smart City» и «Окский берег». Еще 57,2 млн руб. предлагается направить на завершение строительства дома на улице Жукова, где дольщики объединились в жилищно-строительный кооператив. Кроме того, 776,6 млн руб. планируется направить на повышение зарплат сотрудникам, перечисленным в указах президента РФ, – врачам, педагогам, соцработникам и т.д.

Анастасия Еремина