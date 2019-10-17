Экостандарт Челябинской области могут сделать обязательным и распространить на малый бизнес

В администрации Челябинска состоялось совещание координационного совета, который занимается разработкой экологического стандарта. В объединение вошли 70 человек: представители промышленных предприятий, ученые, эксперты, экологи, общественники. Их всех подключили к разработке технического задания для разработчиков экологического стандарта.

Как рассказал председатель координационного совета, руководитель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов, экологический стандарт Челябинской области станет документом, регламентирующим правила экологической безопасности для предприятий региона. Предполагается, что его действие может распространиться не только на крупных промышленников, как предполагалось ранее, но и на малый бизнес.

Не исключено, что некоторые положения экологического стандарта будут носить не рекомендательный, а обязательный характер, подчеркнул Рашид Исмаилов. «У нас будет, скорее всего, комбинированный подход. Будут и какие-то нормативные документы, которые будут обязывать бизнес соответствовать повышенным требованиям экологического плана. Будут и добровольного применения нормы там, где мы рассчитываем на поддержку предпринимателей», - сказал господин Исмаилов. В конце июля на рабочем совещании под председательством врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, посвященном экологической политике Южного Урала, было объявлено, что исполнение экологического стандарта будет добровольным.

Проект технического задания на разработку экологического стандарта координационный совет должен представить губернатору на расширенном совещании в середине ноября. Первый вариант стандарта будет представлен весной 2020 года, его окончательную версию планируют презентовать во время проведения деловой части саммитов ШОС и БРИКС летом.