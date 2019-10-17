«Эль Сайхан» приостановила на Орловщине строительство цехов за 2 млрд рублей

Генеральный директор компании «Эль Сайхан» Ольга Манушкина сообщила “Ъ-Черноземье“ о приостановлении строительства мощностей для производства композитной арматуры из базальтового волокна за 2 млрд руб. в Орловской области. Это объясняется проблемами с финансированием. Однако компания приступила к переговорам с потенциальными соинвесторами. Ранее сообщалось, что проект должен был реализовываться за счет собственных средств «Эль Сайхан» и вложений некой чешской компании, которая хотела получить долю в проекте. «Эль Сайхан» планировала построить в Мценске цех с печами для изготовления непрерывного базальтового волокна мощностью 5 тыс. т в год и цех по созданию композитных материалов мощностью 3,5 тыс. т в год. Таким образом мощность уже существующего производства могла увеличится до более 4 тыс. т стройматериалов в год или почти в семь раз. После завершения проекта «Эль Сайхан» рассчитывала занять около трети от объема отечественного рынка композитной арматуры для строительства. Также компания в 2017 году сообщала о планах с тем же проектом стать резидентом ТОСЭР Мценск. Но, как сообщили “Ъ-Черноземье“ в администрации города, на данный момент компания такой статус не получила.

По данным Кartoteka.ru, ООО «Эль-Сайхан» зарегистрировано в Мценске в 2012 году. Гендиректор — Ольга Манушкина. Учредитель — ООО «Евразийский логистический комплекс», 65% долей которого принадлежит Ильясу Эльмурзаеву, владелец еще 25% — Эль Сайхан. Основная деятельность — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. В 2017 году выручка мценской компании составила 1,2 млн руб., задекларирована нулевая прибыль.

О том, какие проекты уже реализуются в ТОСЭР «Мценск», в материале “Ъ-Черноземье” «Инвесторы перерабатывают льготы».

Виталий Коцюба