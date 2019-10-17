Продается административно-деловой комплекс, расположенный в географическом центре города Уфа, (на пересечении ул. Шафиева и проспекта Октября).
Комплекс включает в себя два здания общей площадью 24 921,5 кв.м, подземный паркинг на 70 машиномест, надземную парковку на 400 п/мест. Комплекс расположен на земельном участке общей площадью 13 600 кв.м.
В состав комплекса входят:
Здание (г. Уфа, пр. Октября, д. 67/2)
Площадь – 15 323,5 м.
Год строительства – 2019 г.
Этажность: 6, в т.ч. 1 цокольный.
Кадастровый номер: 02:55:020111:145.
Административное здание (г. Уфа, пр. Октября д. 67/1)
Площадь 9 598 м.
Год строительства – 2017 г.
Этажность: 11, в т.ч. 1 подземный.
Кадастровый номер: 02:55:020111:926.
Подземная автостоянка
Площадь - 1 847,66 м.
Этажность: 1 подземный.
Количество паркомест - 70.
Тел. +7 (937) 49-05-833
E-mail: b2b.ufacity@mail.ru