В Ростове устранили аварию на Северном водоводе

Порыв на Северном водоводе в Ростове был устранен, сообщает пресс-служба городской администрации. Вода уже начала поступать в дома.

«В 5:00 авария на Северном водоводе ликвидирована. На данный момент водовод находится в стадии заполнения водой. Водоснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ряде районов Ростова вчера с 9:00 была приостановлена подача холодной воды из-за аварии на Северном водоводе. Отключение затронуло около 5 тыс. человек. При этом границы ограничения подачи воды затронули порядка 19 тыс. человек, но жители Левенцовского и Суворовского микрорайона обеспечены водой в полном объеме благодаря резервным емкостям.

Дарья Голякова