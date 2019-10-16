В Ростове из-за аварии на Северном водоводе без воды остаются 5 тыс. человек

Отключение воды в Ростове из-за аварии на Северном водоводе затрагивает около 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на генерального директора АО «Водоканал» Максима Неснова.

По его данным, границы ограничения подачи воды затрагивают порядка 19 тыс. человек, но жители Левенцовского и Суворовского микрорайона обеспечены водой в полном объеме благодаря резервным емкостям. В сообщении также отмечается, что авария на водоводе никак не отразится на начале отопительного сезона.

Как сообщалось ранее, в ряде районов Ростова сегодня с 9:00 приостановлена подача холодной воды из-за аварии на Северном водоводе. Восстановить водоснабжения планируют в среду, 16 октября, до 22:00.

Кристина Федичкина