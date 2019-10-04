Пассажиропоток аэропорта Пулково в будущем году может вырасти на 7%

В 2020 году пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково может вырасти на 7%. Об этом заявил заместитель гендиректора ООО «Воздушные ворота северной столицы» Евгений Ильин.

За январь-август текущего года аэропорт Пулково обслужил 13,2 млн человек, на 8,6% больше, годом ранее. На внутренних линиях пассажиропоток вырос до 8 млн человек, а международных направлений — до 5,1 млн человек.

Напомним, что в августе петербургский аэропорт обслужил 2,2 млн пассажиров, а с января по август —13,195 млн человек, на 8,6% больше, чем за первые восемь месяцев 2018 года.