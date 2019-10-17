Успешный старт: начались продажи квартир по ул. Целинной, 53

Продажа квартир в строящемся доме по ул. Целинной, 53 стартовала в конце сентября, и всего за две недели было заключено 50 договоров на покупку квартир.

Строящийся дом по ул. Целинной, 53 расположен в благоустроенном микрорайоне Вышка-2. Рядом с домом находятся школы, детские сады, медицинские центры, магазины, остановка общественного транспорта.

Покупателей квартир в доме по ул. Целинной, 53 порадуют оригинальные планировки: квартиры-студии 33 кв.м., популярные квартиры евроформата. Квартиры в доме будут сданы с качественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные и металлические входные двери производства ПЗСП.

Продажи квартир ведутся по счетам эскроу, что гарантирует сохранность денежных средств покупателей. Первая очередь дома (1 и 2 подъезды) будет сдана во втором квартале 2020 года, сдача второй очереди намечена на четвертый квартал этого же года.

Кстати, совсем скоро стартуют долгожданные продажи квартир на ул. Адмирала Ушакова, 15 и в центре города по ул. Кисловодской, 12. Уже сейчас будущие покупатели могут оставить заявку на покупку квартиры в этих домах на сайте группы компаний ПЗСП - pzsp.ru.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Целинная, 53».