За нарушение тишины предложили штрафовать жителей Удмуртии на 2,5 тыс. рублей

Члены постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Удмуртии одобрили изменения в республиканский закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Как сообщает пресс-служба парламента региона, в связи с принятым ранее законом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики», статью 5 предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев, что совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, определенных региональным законом «о тишине», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 до 15 тыс. руб., на юридических лиц — от 25 до 50 тыс. руб.

Напомним, госсовет Удмуртии принял закон о тишине в конце сентября. Он вступит в силу через 60 дней после его публикации. Согласно документу, нарушение тишины и покоя граждан не допускается с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 23:00 до 09:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В этот период запрещены использование звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах и в объектах торговли, крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, применение пиротехники и проведение земляных, строительных и иных видов работ. Кроме того, в документе предусмотрели создание тихого часа с 13:00 до 15:00 часов. Он носит рекомендательный характер.