ВЭБ.РФ нанял новых лоббистов для продвижения в США

ВЭБ.РФ через связанную с ним некоммерческую организацию «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ) заключил контракт с Geopols для пиар-сопровождения и лоббирования своих интересов в США, следует из базы данных иноагентов Минюста США. На контракт обратил внимание РБК.

В задачи Geopols входит организация встреч с представителями американского правительства и СМИ. Контракт заключен на год, до октября 2020 года. Компания ежемесячно будет получать от ВЭБ.РФ $62,5 тыс.

Ранее МЦПЗ договорился для ВЭБ.РФ о работе с лоббистом Мэттью Джей Лауэром, который занимается экспертизой политической ситуации во внутренней политике США. Еще одним агентом по лоббированию интересов госкомпании является юридическая фирма White & Case и республиканец бывший конгрессмен Джон Суини.

В пресс-службе ВЭБ.РФ заявили, что сформировали пул консультантов, они взаимодействуют друг с другом, а их функционал не дублируется.

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