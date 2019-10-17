Координатор барнаульского штаба Навального отпущен под подписку о невыезде

Правоохранители заподозрили координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Барнауле Вадима Останина в невыполнении законных требований сотрудников полиции, говорится в сообщении штаба в соцсети «ВКонтакте».

Во время обыска в барнаульском штабе по делу ФБК, который проходил 15 октября, господин Останин якобы отказался показать правоохранителям личные вещи. «После обыска на него составили протокол и посадили в КПЗ на ночь, отпустили под подписку о невыезде до суда»,— рассказала “Ъ-Сибирь” бывший заместитель координатора барнаульского штаба Ольга Фотиева. Дата судебного заседания не назначена.

Вторая волна обысков в штабах оппозиционера прошла два дня назад в Новосибирске, Кемерово, Бийске, Барнауле и Новокузнецке. Силовики проверяли штабы и квартиры бывших сотрудников, волонтеров и их родственников.

О второй волне обысков — в материале “Ъ” «Единый день обысков»

Юлия Сасевич