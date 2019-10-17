Игорь Алтушкин выбрал 50 стартапов для своего шоу на youtube

Накануне закончился прием заявок на участие в youtube-шоу «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса», который в октябре анонсировал глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин. Заявки на участие в проекте за две недели подали больше 450 соискателей, сообщили в пресс-службе РМК.

Для съемок первого сезона шоу, которое будут транслировать на youtube, отобрали 50 проектов. Остальные пока внесены в резерв и смогут подать повторную заявку на участие во втором сезоне. Организаторы не исключают, что некоторые проекты могут получить поддержку вне шоу. В шорт-лист вошли бизнес-идеи, связанные с образованием, здравоохранением, защитой прав потребителей, поддержкой пожилых граждан, производственные проекты.

Авторы каждого отобранного проекта получат финансирование на разработку продукта, его запуск и продвижение. Первый выпуск шоу планируют выпустить в начале ноября. Итоги проекта будут подведены в декабре. Автор лучшей бизнес-идеи получит 1 млн руб.