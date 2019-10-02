Владелец РМК Игорь Алтушкин запустит шоу на youtube

Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин заявил о запуске видеопроекта для предпринимателей «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса». В нем смогут принять участие жители Екатеринбурга до 30 лет, у которых есть своя бизнес-идея, которая может быть реализована в городе. Довести идею до бизнес-кейса в ходе проекта помогут консультанты и эксперты, в числе которых — вице-президенты РМК, уральские предприниматели и лично Игорь Алтушкин.

Для участия в проекте будут отобраны 10 бизнес-идей. Авторы каждой из них получат финансирование на разработку продукта, его запуск и продвижение. Автор лучшего проекта получит 1 млн руб. В пресс-службе РМК добавили, что проект будет запущен 16 октября, его итоги будут подведены в декабре.