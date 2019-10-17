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Палата представителей приняла резолюцию против вывода войск США из Сирии

Палата представителей Конгресса США 16 октября приняла двухпартийную резолюцию резолюцию против решения американского президента Дональда Трампа вывести войска с северо-востока Сирии, где идет турецкая военная операция. «За» высказались 354 человека, «против» — 60, еще четыре человека воздержались, сообщает The New York Times.

«Под управлением президента Трампа американское руководство пало, а внешняя политика США стала ничем другим, как инструмент для продвижения его собственных интересов»,— заявил представитель Демократической партии Элиот Энгель.— Сегодня мы даем ясно понять, что Конгресс является полноценной ветвью власти, и мы не хотим иметь ничего общего с этой разрушительной политикой».

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Накануне старта военной операции США решили вывести свои войска с этой территории.

Военная операция стала причиной серьезного кризиса в отношениях Турции с США и их союзниками по НАТО. В качестве меры противодействия Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также США повысили экспортные пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».

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