Курс доллара. Прогноз на 17–18 октября

Российский рубль продолжает плавно укреплять позиции к ведущим мировым валютам. По итогам торгов среду на Московской бирже курс американской валюты составил 64,10 руб./$, что на 10 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Поддержку рублю оказывает растущее предложение валюты со стороны международных и внутренних инвесторов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|СМП Банк
|63.30-65.30
|Банк Русский Стандарт
|64.00-65.00
|Банк Зенит
|65.00
|ПСБ
|63.50-65.00
|"БКС Премьер"
|64.70-65.70
|Консенсус-прогноз *
|64.65
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Татьяна Евдокимова, экономист
Снижение вероятности заключения соглашения до конца октября может вновь ослабить аппетит к риску
Российская валюта торгуется относительно спокойно в отсутствие значимых новостей. До конца недели ключевым фактором риска выступает публикация данных по ВВП в Китае в пятницу, которые могут вновь подтвердить наличие негативных эффектов торговых противоречий на китайскую экономику. Другой ключевой темой для глобальных площадок останется «Брексит», решение по которому должно появиться до конца недели. Оптимизм, существовавший по данному вопросу в начале недели, во многом выглядит завышенным. Снижение вероятности заключения соглашения до конца октября может вновь ослабить аппетит к риску. Для рубля остается актуальным диапазон 64–65 в паре с долларом.
Андрей Кадулин, начальник аналитического управления
Рубль сохраняет устойчивость, поддерживаемый начавшимся налоговым периодом
На этой неделе рынки остаются под влиянием событий недели прошедшей. Позитивный, на первый взгляд, итог торговых переговоров сейчас производит уже неоднозначное впечатление в отсутствии подписанного соглашения, конкретных деталей и условий сделки. При этом противоречивые заявления обеих сторон оказывали умеренно негативное влияние на рисковые активы. Рубль же сохраняет устойчивость, поддерживаемый начавшимся налоговым периодом. Опубликованные в среду слабые данные по розничным продажам в США укрепили ожидания рынка в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики ФРС, что повлекло ослабление доллара и будет поддерживать валюты развивающихся стран в ближайшие дни. Курс рубля к доллару США на этом фоне будет оставаться в диапазоне 64,1–64,6 руб./$.
Константин Кочергин, директор казначейства
Решающее влияние на рынок окажут данные по ВВП Китая
До конца недели ожидаем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 63,80–64,50 руб./$ и по паре евро—рубль в диапазоне 70,50–71,40 руб./€. Решающее влияние на рынок окажут данные по ВВП Китая, которые выйдут в пятницу. В случае выхода негативной статистики возможна распродажа рисковых активов. Рубль будет получать поддержку от налогового периода и высоких нефтяных котировок.
Антон Покатович, главный аналитик
Рубль продолжит получать традиционную поддержку со стороны повышенного спроса на валюту в условиях подготовки к налоговому периоду
До конца недели движение рубля будет во многом зависеть от темпов восстановления рыночных аппетитов к покупке риска. Драйверами рублевой поддержки может стать как продолжение условно позитивного сезона корпоративной отчетности в США, так и усиление оптимизма в надеждах на итоги первой фазы торговой сделки США и Китая. Также курс рубля продолжит получать традиционную поддержку со стороны повышенного спроса на валюту в условиях подготовки к налоговому периоду. Курс российской валюты будет находиться в диапазоне 63,9–64,8 руб./$.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Пока не видим поводов для роста волатильности
Пара доллар—рубль в начале недели консолидируется в диапазоне 64–64,50 руб./$, активность торгов невысока. С фундаментальной точки зрения при сегодняшних ценах на нефть и ключевых макропоказателях считаем рубль локально переоцененным, однако пока не видим поводов для роста волатильности. До конца недели ожидаем продолжения консолидации пары доллар—рубль вблизи нынешнего диапазона.
Александр Карпов, начальник управления конверсионных и межбанковских операций
В четверг рынок будет ждать свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США
Курс рубля поддерживают такие факторы, как надежда на подписание торговой сделки США—Китай, очередная попытка достичь соглашения по мягкому «Брекситу», заметный рост на американском рынке акций. Однако неудачные попытки роста на нефтяном рынке и сохраняющаяся неопределенность по вышеуказанным факторам, вместе с напряженностью на Ближнем Востоке и в Гонконге, пока не дают рублю развить движение ниже уровня 64 руб./$. В четверг рынок будет ждать свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Также в перспективе до конца недели крайне важными будут данные по экономике Китая в пятницу утром, которые вполне могут задать новое направление в отношении инвесторов к рисковым активам.
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