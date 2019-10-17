Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года

Группа A
14.11: Англия—Черногория, Чехия—Косово. 17.11: Косово—Англия, Болгария—Чехия.
14.11: Португалия—Литва, Сербия—Люксембург. 17.11: Люксембург—Португалия, Сербия—Украина.
16.11: Германия—Белоруссия, Северная Ирландия—Нидерланды. 19.11: Германия—Северная Ирландия, Нидерланды—Эстония.
Группа D. Седьмой тур. Швейцария—Ирландия 2:0 (Сеферович, 16; Даффи, 90+3 (автогол)). Гибралтар—Грузия 2:3 (Кашаро, 66; Чиполина, 74 — Хараишвили, 10; Канкава, 21; Квилитая, 84).
15.11: Дания—Гибралтар, Швейцария—Грузия. 18.11: Гибралтар—Швейцария, Ирландия—Дания.
Группа E
16.11: Азербайджан—Уэльс, Хорватия—Словакия. 19.11: Словакия—Азербайджан, Уэльс—Венгрия.
Группа F. Восьмой тур. Швеция—Испания 1:1 (Берг, 50 — Родриго, 90+2). Румыния—Норвегия 1:1 (Митрицэ, 62 — Сёрлот, 90+2). Фарерские острова—Мальта 1:0 (Бальдвинссон, 71).
15.11: Норвегия—Фарерские острова, Румыния—Швеция, Испания—Мальта. 18.11: Мальта—Норвегия, Испания—Румыния, Швеция—Фарерские острова.
Группа G. Восьмой тур. Израиль—Латвия 3:1 (Даббур, 16, 42; Захави, 26 — Камеш, 40).
16.11: Словения—Латвия, Австрия—Северная Македония, Израиль—Польша. 19.11: Северная Македония—Израиль, Латвия—Австрия, Польша—Словения.
Группа H
14.11: Турция—Исландия, Албания—Андорра, Франция—Молдавия. 17.11: Албания—Франция, Андорра—Турция, Молдавия—Исландия.
Группа I
16.11: Россия—Бельгия, Кипр—Шотландия, Сан-Марино—Казахстан. 19.11: Бельгия—Кипр, Сан-Марино—Россия, Шотландия—Казахстан.
Группа J. Восьмой тур. Финляндия—Армения 3:0 (Йенсен, 31; Пукки, 61, 88). Лихтенштейн—Италия 0:5 (Бернардески, 2; Белотти, 70, 90+2; Романьоли, 77; Эль-Шаарави, 82). Греция—Босния и Герцеговина 2:1 (Павлидис, 30; Ковачевич, 88 (автогол) — Гояк, 35).
15.11: Армения—Греция, Финляндия—Лихтенштейн, Босния и Герцеговина—Италия. 18.11: Греция—Финляндия, Италия—Армения, Лихтенштейн—Босния и Герцеговина.
Выделенные команды вышли в финальную часть Евро-2020.
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