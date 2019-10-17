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Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Группа A

ИВНПМО
1. Англия650126:615
2. Чехия640211:912
3. Косово632112:1011
4. Черногория70343:153
5. Болгария70345:173

14.11: Англия—Черногория, Чехия—Косово. 17.11: Косово—Англия, Болгария—Чехия.

ИВНПМО
1. Украина761015:219
2. Португалия632114:611
3. Сербия631212:1310
4. Люксембург61145:114
5. Литва70165:191

14.11: Португалия—Литва, Сербия—Люксембург. 17.11: Люксембург—Португалия, Сербия—Украина.

ИВНПМО
1. Нидерланды650119:715
2. Германия650120:615
3. Сев. Ирландия64028:712
4. Белоруссия71154:124
5. Эстония70162:211

16.11: Германия—Белоруссия, Северная Ирландия—Нидерланды. 19.11: Германия—Северная Ирландия, Нидерланды—Эстония.

Группа D. Седьмой тур. Швейцария—Ирландия 2:0 (Сеферович, 16; Даффи, 90+3 (автогол)). Гибралтар—Грузия 2:3 (Кашаро, 66; Чиполина, 74 — Хараишвили, 10; Канкава, 21; Квилитая, 84).

ИВНПМО
1. Ирландия73316:412
2. Дания633016:512
3. Швейцария632112:511
4. Грузия72237:108
5. Гибралтар60062:190

15.11: Дания—Гибралтар, Швейцария—Грузия. 18.11: Гибралтар—Швейцария, Ирландия—Дания.

Группа E

ИВНПМО
1. Хорватия742114:614
2. Венгрия74038:912
3. Словакия631210:810
4. Уэльс62226:68
5. Азербайджан60155:141

16.11: Азербайджан—Уэльс, Хорватия—Словакия. 19.11: Словакия—Азербайджан, Уэльс—Венгрия.

Группа F. Восьмой тур. Швеция—Испания 1:1 (Берг, 50 — Родриго, 90+2). Румыния—Норвегия 1:1 (Митрицэ, 62 — Сёрлот, 90+2). Фарерские острова—Мальта 1:0 (Бальдвинссон, 71).

ИВНПМО
1. Испания862019:520
2. Швеция843118:915
3. Румыния842217:814
4. Норвегия825113:1011
5. Фарерские острова81074:233
6. Мальта81072:183

15.11: Норвегия—Фарерские острова, Румыния—Швеция, Испания—Мальта. 18.11: Мальта—Норвегия, Испания—Румыния, Швеция—Фарерские острова.

Группа G. Восьмой тур. Израиль—Латвия 3:1 (Даббур, 16, 42; Захави, 26 — Камеш, 40).

ИВНПМО
1. Польша861113:219
2. Австрия851217:716
3. Сев. Македония832310:1111
4. Словения832313:811
5. Израиль832315:1511
6. Латвия80082:270

16.11: Словения—Латвия, Австрия—Северная Македония, Израиль—Польша. 19.11: Северная Македония—Израиль, Латвия—Австрия, Польша—Словения.

Группа H

ИВНПМО
1. Турция861116:319
2. Франция861121:519
3. Исландия850312:1015
4. Албания840414:1012
5. Андорра81071:163
6. Молдавия81072:223

14.11: Турция—Исландия, Албания—Андорра, Франция—Молдавия. 17.11: Албания—Франция, Андорра—Турция, Молдавия—Исландия.

Группа I

ИВНПМО
1. Бельгия880030:124
2. Россия870127:421
3. Кипр831413:1210
4. Шотландия830511:179
5. Казахстан82159:137
6. Сан-Марино80080:430

16.11: Россия—Бельгия, Кипр—Шотландия, Сан-Марино—Казахстан. 19.11: Бельгия—Кипр, Сан-Марино—Россия, Шотландия—Казахстан.

Группа J. Восьмой тур. Финляндия—Армения 3:0 (Йенсен, 31; Пукки, 61, 88). Лихтенштейн—Италия 0:5 (Бернардески, 2; Белотти, 70, 90+2; Романьоли, 77; Эль-Шаарави, 82). Греция—Босния и Герцеговина 2:1 (Павлидис, 30; Ковачевич, 88 (автогол) — Гояк, 35).

ИВНПМО
1. Италия880025:324
2. Финляндия850312:815
3. Армения831413:1510
4. Босния и Герцеговина831417:1410
5. Греция82249:138
6. Лихтенштейн80262:252

15.11: Армения—Греция, Финляндия—Лихтенштейн, Босния и Герцеговина—Италия. 18.11: Греция—Финляндия, Италия—Армения, Лихтенштейн—Босния и Герцеговина.

Выделенные команды вышли в финальную часть Евро-2020.

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